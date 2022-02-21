Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da yarın kadroda yer alamayacak.