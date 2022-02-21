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Giriş Tarihi: 21.2.2022 10:57 Son Güncelleme: 21.2.2022 10:58

Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

AA
Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak

Süper Lig'in 21. haftasında Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-İttifak Holding Konyapor maçı yarın saat 20.00'da oynanacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da yarın kadroda yer alamayacak.

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Ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak
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