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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:15 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:16

Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde

Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray, Göztepe ile kritik bir maça çıkacak. Aslan, bugün olası bir kötü sonuçta küme düşme hattı çizgisine gelecek. Domenec Torrent, kurmayları ile tüm planları yaparken oyuncular da bu gidişata ‘dur’ demek için 3 puana odaklandı.

Torrent yönetiminde çıktığı 5 maçı da kazanamayan Galatasaray, Süper Lig'de son 14 haftada sadece 1 galibiyet aldı. Sarıkırmızılı takım kötü gidişata Göztepe karşısında 'dur' demeye çalışacak.

Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın sıralamada üzerine çıktığı Aslan'ın İzmir'de üç puandan başka düşüncesi yok. Muslera da sakatlık sonrasında ilk kez kadroya dahil edildi. İşte hazırlıklar ve imha planı...

İki maçta da oyuna 80'den sonra giren yeni transfer Pulgar bu kez 11'de olacak. Yorgun olan Gomis'in yerine idman performansı beğenilen Mohamed oynayacak. Torrent hafta boyunca idmanlarda oyuncularına duran top çalıştırdı.

Göztepe'nin tribün desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen İspanyol hoca, geriden oyunu kuracak Pena, Nelsson ve Marcao'dan direkt toplarla ilerideki Mohamed'i buluşturmalarını istedi. Berkan ve Taylan'a da rakiplerine ön bölgede pres yapma görevi verildi.

TORRENT'E BÜYÜK İLGİ

Domenec Torrent, kulüp tarihinin en kötü performansı ile göreve başlarken (2 beraberlik- 3 yenilgi) dün taraftarın ilgisi ile karşılaştı. İzmir'de kafileyi karşılayan taraftarlar İspanyol hocaya forma imzalattı.

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Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde
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