Galatasaray’ın kiraladığı futbolcu Valentine Ozornwafor bilincini kaybetti!

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Belçika ekibi Royal Charleroi'ye kiralanan Valentine Ozornwafor, Charleroi- Royale Union Saint-Gilloise maçında bilincini kaybetti.
Görüntü: Eleven Sports
Rakip takımın oyuncusu Dante Vanzeir ile ceza sahası içerisinde yaşadığı mücadelede yüzüne aldığı yumruk darbesi sonrası bir anda yere yığıldı.
Görüntü: Eleven Sports
22 yaşındaki genç futbolcu kısa süreli bilinç kaybı yaşadı ve oyuna devam edemedi. Charleroi kulübü, Ozornwafor'un durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulacağını açıkladı.