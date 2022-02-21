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Giriş Tarihi: 21.2.2022 12:46

Galatasaray'ın kiraladığı futbolcu Valentine Ozornwafor bilincini kaybetti!

Galatasaray’ın kiraladığı futbolcu Valentine Ozornwafor bilincini kaybetti!

Galatasaray’da forma şansı bulamayan ve Belçika’nın Charleroi takımına kiralanan Valentine Ozornwafor, dünkü maçta bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Kulübü Charleroi’den ilk açıklama geldi.

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Belçika ekibi Royal Charleroi'ye kiralanan Valentine Ozornwafor, Charleroi- Royale Union Saint-Gilloise maçında bilincini kaybetti.


Görüntü: Eleven Sports

Rakip takımın oyuncusu Dante Vanzeir ile ceza sahası içerisinde yaşadığı mücadelede yüzüne aldığı yumruk darbesi sonrası bir anda yere yığıldı.


Görüntü: Eleven Sports

22 yaşındaki genç futbolcu kısa süreli bilinç kaybı yaşadı ve oyuna devam edemedi. Charleroi kulübü, Ozornwafor'un durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulacağını açıkladı.

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Galatasaray'ın kiraladığı futbolcu Valentine Ozornwafor bilincini kaybetti!
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