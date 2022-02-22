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Giriş Tarihi: 22.2.2022 15:19 Son Güncelleme: 22.2.2022 15:52

Gaziantep’te sakatlıkların bilançosu açıklandı

AA
Gaziantep’te sakatlıkların bilançosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan futbolcuları Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesinde yırtık meydana geldi.

Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayak dizinde ağrı hisseden ve maça devam edemeyen Hamza Mendyl'de ise yapılan tetkiklerin ardından dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Stankovski'nin de sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmaya bağlı olarak bağlarında yırtık meydana geldi.

Söz konusu oyuncuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Gaziantep’te sakatlıkların bilançosu açıklandı
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