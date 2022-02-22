Göztepe'den Gomis için olay sözler: "Utanmaz ve terbiyesiz"

GOMİS'E ŞOK SÖZLER: UTANMAZ VE TERBİYESİZ

Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın "sıfır" tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu" dedi.