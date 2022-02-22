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Giriş Tarihi: 22.2.2022 15:59 Son Güncelleme: 22.2.2022 16:14

Göztepe'den Gomis için olay sözler: "Utanmaz ve terbiyesiz"

İHA
Göztepe’den Gomis için olay sözler: Utanmaz ve terbiyesiz

Süper Lig'de dün oynanan ve 4 penaltı golünün atıldığı maçta Göztepe rakibi Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Son dakikalarda penaltı golüyle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis, golden sonra Göztepe tribünlerinin olduğu bölüme giderek sevinç gösterisini yaptı. Bu sevinçten sonra Göztepe cephesinden Gomis'e şok sözler söylendi. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, dün oynanan maçta sahasında Galatasaray'a 3-2'lik skorla yenildi. Maçta verilen 4 penaltı kararı, 5 kez VAR'a gidilmesi ve yaşanan saha olayları ön plana çıktı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maçın ardından yazılır bir açıklama yaptı.

GOMİS'E ŞOK SÖZLER: UTANMAZ VE TERBİYESİZ

Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın "sıfır" tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu" dedi.



"OYUN 29 DAKİKA DURDU AMA 9 DAKİKA UZATILDI"

Bir sonraki iç saha maçında kendilerini taraftarlarından ayrı bırakma planını hayata geçirenleri yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını vurgulayan Papatya, "Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum."

"Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları (VAR inceleme süreleri) ve doktor müdahalesi gerektiren fauller ve sakatlıkların süreleri incelenmiştir. Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir" diye konuştu.



"SİZİ DE SAHADAKİ KUKLALARINIZI DA YENECEĞİZ"

Papatya, açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:
"Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz."

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Göztepe'den Gomis için olay sözler: "Utanmaz ve terbiyesiz"
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