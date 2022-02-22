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Giriş Tarihi: 22.2.2022 19:30 Son Güncelleme: 22.2.2022 19:36

Ömer Bayram'dan eleştirilere yanıt: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Ömer Bayram’dan eleştirilere yanıt: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın en çok eleştirilen isimlerinden birisi Ömer Bayram olmuştu. Galatasaray'ın kaptanlarından birisi olan Bayram, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kaptanlarından birisi olan tecrübeli oyuncu Ömer Bayram, son dönemde sarı-kırmızılı takımın en çok eleştirilen futbolculardan birisi oldu.

Süper Lig'de son oynanan Göztepe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Ömer Bayram, Instagram hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Ömer Bayram'ın açıklamaları şöyle:

"Umutsuzluğa kapılıp pes etmek değil. Futbol da tıpkı hayat gibi süprizlerle dolu aynı zamanda da hatalara çok açık bir oyun. Üzülerek dile getiriyorum ama maalesef ben de dün akşam oynadığımız oyunda, yaptığım bir hata sonucu takımıma bir penaltı kaybı yaşattım. Takım arkadaşlarımın gösterdiği çaba ve muhteşem özveri ile bu hatayı telafi etmeyi başarabildik. Bizler Galatasaraylıyız, biz Galatasarayız.. Şanlı taraftarımızın desteğiyle kocaman bir aileyiz. Tarihimizde olağanüstü bir gurur ve eşsiz başarılar var. Bu büyük camianın kaptanlarından biri olabilmenin verdiği muhteşem gurur ve getirdiği büyük sorumluluğu da göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki şu anın aksine, yeniden Galatasaray'a yakışır bir duruma gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu şanlı taraftarımıza ve büyük kulübümüze borçluyuz. Tüm kalbimle ve azmimle söylüyorum, güzel günlerimiz çok yakında.."

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Ömer Bayram'dan eleştirilere yanıt: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
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