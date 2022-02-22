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Giriş Tarihi: 22.2.2022 19:51 Son Güncelleme: 22.2.2022 20:39

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadele! Başakşehir - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadele! Başakşehir - Konyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, 43 puan topladı. İttifak Holding Konyaspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 49 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de cezalı futbolcular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da kadroda yer alamadı.

CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-1 KONYASPOR

37' Bytyqi

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Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadele! Başakşehir - Konyaspor (CANLI)
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