Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! "Şampiyon olduktan sonra..."

Ömür, "Trabzonspor forması giymek neler hissettiriyor?" sorusuna, "Trabzonspor forması giymek, Trabzon'da oynayan, hatta profesyonel olarak oynamasa da mahallede oynayan, plastik topla oynayan herkesin hayalidir. Bu da bize genç yaşta nasip oldu. Her formayı giydiğimizde, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için ne kadar keyif aldığımızı bilerek oynuyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, hedefleri, hayalleri yüksek formadır. Bu yüzden bu formayı giyebildiğimiz için gurur ve mutluluk duyuyoruz" cevabını verdi

Abdulkadir Ömür, "Hayatında bir anı değiştirmek isteseydin eğer bu hangi an olurdu?" sorusuna ise, "Trabzonspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe maçında çok iyi oynadığımız 1-0 maçı vardı. Benim asist yaptığım ve Yusuf ağabeyin gol attığı bir maç. O maçta gerçekten çok üzülmüştük. Yusuf ağabey ve ben ağlamıştık hatta. Son saniyede gol yemiştik, santrası bile olmamıştı. O anı değiştirmek ve kazanmak isterdim gerçekten" yanıtını verdi.