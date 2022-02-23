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Giriş Tarihi: 23.2.2022 15:58 Son Güncelleme: 23.2.2022 16:05

En büyük kupa İstanbul’da! Dünya Kupası, görücüye çıktı

AA
En büyük kupa İstanbul’da! Dünya Kupası, görücüye çıktı

Dünyanın en prestijli kupası olan FIFA Dünya Kupası, İstanbul’da görücüye çıktı. Visa sponsorluğunda İstanbul’a getirilen 2022 FIFA Dünya Kupası, Sakıp Sabancı Müzesi’nde özel davetliler için sergilenmeye başlandı.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takıma verilecek kupa, İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası, Maximiles Black'in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Dünya Kupası'nın İstanbul'a getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Maximiles Black sahibi müşterilerimiz ile bu özel etkinlikte birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan Visa'ya teşekkür ederiz." diye konuştu.

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En büyük kupa İstanbul’da! Dünya Kupası, görücüye çıktı
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