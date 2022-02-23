Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor yeniden Hamza Hamzaoğluna emanet
Giriş Tarihi: 23.2.2022 12:11

Eyüpspor yeniden Hamza Hamzaoğluna emanet

Eyüpspor yeniden Hamza Hamzaoğluna emanet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, dün boşalan teknik direktörlük koltuğunu tecrübeli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu’yla doldurdu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

12 YIL SONRA YENİDEN EYÜP'TE

Hamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1'inci Lig'e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor'a dönmüş oldu. Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1'inci Lig'de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig'e yükseltmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor
Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Son dakika: Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı
Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme
Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!
Bankacı kocadan, doktor eşine akılalmaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor yeniden Hamza Hamzaoğluna emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA