Fenerbahçe Prag’da çiçeklerle karşılandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turuna kalma mücadelesinde Çekya'nın Slavia Prag takımı ile rövanş maçı oynayacak olan Fenerbahçe Çekya'nın başkenti Prag'a vardı. Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe, karşılamanın ardından kamp yapacağı otele gitti.