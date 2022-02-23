Konyaspor’un eski oyuncusu Serdar Gürler ortalığı karıştırdı! Taraftar çıldırdı…

Süper Lig'in formda takımlarından biri olmayı başaran Başakşehir, dün lig ikincisi Konyaspor'u ağırladığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezonun flaş ekiplerinden biri olan Konyaspor ise üst üste 3. Maçında da puan kaybı yaşadı.
SERDAR GÜRLER'E TEPKİ!
Bu sezon Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Serdar Gürler, ara transfer döneminde Başakşehir'e transfre olmuştu. Sözleşmesindeki 802 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Başakşehir'e giden Serdar Gürler dünkü maçta da eski takımı Konyaspor'a karşı forma giydi.
KONYASPOR OYUNCUYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Konyaspor, Serdar Gürler'in bu kararı sonrasında oyuncunun tutumu ve takımı yalnız bırakması sebebiyle tepki gösterdi.
Süper Lig'de ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı da dün oynandı. Konyaspor 1-0 öne geçtiği maçta Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve ligde üst üste 3. kez puan kaybı yaşadı.
MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ ÇEKTİRMESİ KONYASPOR CAMİASININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Eski takımına karşı forma giyen Serdar Gürler'in maç sonundaki hareketi sonrası Konyaspor camiasının tepkisine sebep oldu. Tecrübeli futbolcu 2-1 kazandıkları maçın ardından taraftarlarına üçlü çektirdi. Bu durum da özellikle sosyal medyada Konyaspor camiasının tepkisini çekti.
Maçtan sonra Başakşehirli taraftarlar, vefat eden Ahmet Çalık'ın olduğu pankartları arkadaşı Serdar Gürler'e hediye etti.
Serdar Gürler: "Bu güzel ve düşünceli hediyeniz için teşekkür ederim."