Konyaspor’un eski oyuncusu Serdar Gürler ortalığı karıştırdı! Taraftar çıldırdı…

Süper Lig'in formda takımlarından biri olmayı başaran Başakşehir, dün lig ikincisi Konyaspor'u ağırladığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezonun flaş ekiplerinden biri olan Konyaspor ise üst üste 3. Maçında da puan kaybı yaşadı.