Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı! Radamel Falcao’nun maliyeti belli oldu...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp üyeleriyle yaptığı online toplantıda 2015 ve 2022 dönemlerinde futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı.
Başkan Elmas'ın açıklamalarına göre; Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Burak Elmas döneminde ise şu ana kadar 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödendi.
7 yıllık bir süreçte Galatasaray'da menajerlere ödenen toplam ücretin 39 milyon Euro olduğu anlaşıldı.
RADAMEL FALCAO'YA YAPILAN HARCAMA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ayrıca Radamel Falcao'ya toplamda ne kadar harcama yapıldığını da açıkladı.
Elmas, Radamel Falcao için Galatasaray'ın 22.9 milyon Euro harcama yaptığını belirtti.