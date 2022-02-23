Trabzonspor’un yıldızları kendi ücretlerini çıkardı!

KENDİ ÜCRETLERİNİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı yıldızın, gol ve asistleriyle Trabzonspor, 19 milyon 250 bin TL kazandı. Cornelius, 12 gol-3 asistle oynadı. 23 milyon TL ücret alan Danimarkalı santrfor, 15 puana katkı verip takıma 16.5 milyon TL prim kazandırdı.