Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu! Anlaşma resmen açıklandı...

Brezilya ekibi Corinthians, teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Vitor Pereira, yeni takımıyla 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün başkanı, Vitor Pereira'yı kulüp sosyal medyasından yapılan video paylaşımla duyurdu.
Fenerbahçe'ye ikinci kez döndükten sonra üst üste alınan kötü Vitor Pereira'nın görevine son verilmesine neden olmuştu.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.