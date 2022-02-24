Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa kupalarında yarın kura günü! Galatasaray seribaşı…
Giriş Tarihi: 24.2.2022 11:27 Son Güncelleme: 24.2.2022 11:30

Avrupa kupalarında yarın kura günü! Galatasaray seribaşı…

Avrupa kupalarında yarın kura günü! Galatasaray seribaşı…

Avrupa futbolunun iki önemli kupası UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu için kuraları, yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonunun son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek.

Grubunu lider tamamladığı için Türk takımlarından Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise bugün deplasmanda karşılaşacağı Çekya ekibi Slavia Prag'ı elemesi halinde yarın TSİ 15.00'teki kuralara katılma hakkı elde edecek.

Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı başladı! Putin emri verdi patlama sesleri arka arkaya geldi! Donbas'a askeri operasyon
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar! 7 uçak, 1 helikopter düştü...
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı başladı! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi: Dehşete düştük...
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!
Son dakika: Putin'in işgal emri sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama
Son dakika: Donbas'ta tansiyon yükseliyor: Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!
Meral Akşener'den kriz çıkartacak sözler: 'İYİ Parti olmasaydı...' diyerek CHP'ye mesaj verdi!
Son dakika: Biden'dan Kuzey Akım 2 açıklaması! Firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa kupalarında yarın kura günü! Galatasaray seribaşı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA