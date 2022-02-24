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Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:57 Son Güncelleme: 24.2.2022 17:20

Burak Elmas’tan büyük görüşme! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Burak Elmas’tan büyük görüşme! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen özel görüşmede birçok konu ele alındı.

Yarın gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 kura çekimi öncesi özel bir görüşme gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Elmas ve UEFA Başkanı Ceferin arasında gerçekleşen görüşmede, Galatasaray'ın köklü tarihine ve Avrupa'daki başarılarına vurgu yapan UEFA Başkanı, Galatasaray'ın UEFA için önemine dikkat çekti. Bu yıl Avrupa Ligi'nde gösterilen başarılı performans için de tüm Galatasaray camiasını tebrik eden Aleksander Ceferin, sarı kırmızılı kulübün Avrupa futbolunun vazgeçilmez paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Futbol endüstrisinde son dönemin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan menajerlik ücretleri ve temsilci belirsizliği konularını da gündeme getiren Burak Elmas, 23 Şubat 2022 tarihinde kulüp üyelerine konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun detaylarını da Aleksander Ceferin ve UEFA yönetimiyle paylaştı.

Öte yandan Burak Elmas, Galatasaray'ın Mart Ayında çıkacağı Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakası kapsamında, Aleksander Ceferin'i İstanbul'daki maça özel olarak davet etti.

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Burak Elmas’tan büyük görüşme! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü
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