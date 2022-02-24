Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:08Son Güncelleme: 24.2.2022 15:19
Kayserispor'da eksikler artıyor. Korona virüse yakalandı!
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Yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak Kayserispor'da 1 eksik daha. 5 eksikle Trabzon'a giden Kayserispor, korona virüs sebebiyle genç kaleciyi kafileden çıkardı.
Süper Lig'in 27.haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in korona virüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı.
Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.