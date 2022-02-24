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Giriş Tarihi: 24.2.2022 17:07 Son Güncelleme: 24.2.2022 17:20

Schalke, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı saldırıya sessiz kalmadı! 15 yıllık sponsorluk askıya alındı

Schalke, Rusya’nın Ukrayna’ya uyguladığı saldırıya sessiz kalmadı! 15 yıllık sponsorluk askıya alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sonrası spor dünyasından bir flaş karar da Almanya'dan geldi. Schalke 04, 15 yıldır takımın forma sponsoru olan Rus şirketi Gazprom ile anlaşmasını bitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bir flaş karar da Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'den geldi. Alman ekibi, Rusya'nın en büyük şirketi olan Gazprom'la olan sponsorluk ilişkisini askıya aldığını ve formadaki sponsorluğun kaldırıldığını açıkladı.

Schalke, 2007'den beri ana sponsoru olan Gazprom'un logosunu formasından çıkarmaya karar verdi. Gazprom'u temsil eden yönetici de istifa etti.

Sponsorluğun tamamıyla kalkması şu an zor görünüyor. Çünkü Schalke'ye yıllık 9 Milyon Euro geliri var, Bundesliga'ya yükseldiği zaman bu rakam 15 olacak.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.

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Schalke, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı saldırıya sessiz kalmadı! 15 yıllık sponsorluk askıya alındı
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