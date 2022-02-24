Serdar Dursun, efsaneleri geride bıraktı! Son 10 yılın golcüsü

Atakaş Hatayspor maçında penaltıdan attığı gollerle galibiyette başrolü oynayan Serdar Dursun, istatistiklere göre Fenerbahçe'nin son dönemindeki en başarılı forveti oldu.

Gurbetçi futbolcu, ligde süre aldığı 1008 dakikaya 9 gol sığdırdı ve ortalama 112 dakikada bir ağları sarstı. Bu oran Fenerbahçe'nin son 10 yılında takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santrforlarla kıyaslandığında Serdar'ı bu dönemin en iyi golcüsü yaptı.

Milli santrforu 115 dakika ile Van Persie izlerken, listenin üçüncü sırasında 128 dakika ile Moussa Sow yer aldı. Van Persie ile forma rekabetine giren Fernandao 143 dakikalık bir ortalama yakaladı. Listenin en kötüsü ise 1255 dakika sahada kalıp sadece 1 gole imza atan Islam Slimani oldu.