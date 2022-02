Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Trabzonspor'un DNA’sında vazgeçmemek her zaman var"

Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda bir haftanın daha geride kaldığını ifade ederek, "Dünyanın her yanından gelen taraftarlarımıza sesleniyorum anın keyfini yaşasınlar, bu mutluluğu yaşasınlar. Trabzonspor'un DNA'sında vazgeçmemek her zaman var. Bir haftayı daha cebimize aldık ama bu bize konforlu alan değil özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Güzel de bir galibiyet taraftarlarımıza armağan ediyorum. Salı günü Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır orası da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.