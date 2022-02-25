Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Trabzonspor'un DNA’sında vazgeçmemek her zaman var"

"Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonları olarak devreye giremedik. Basit top kayıpları yapıyorsan, doğru baskı yapamıyorsan rakip seni geri koşturur. 2-0 geriye düştük ama taraftarımız vazgeçmedi. Onlar hem devre arası hem de maç içindeki geri dönüşümüzde bize destek verdiler. İkinci yarı ise doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, oyuna giren oyuncuların katkıları 49. dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Taraftarlarımız da bununla beraber bizi iten bir güç oldu. Şampiyonluk yolunda bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunda son bölümde çok riskler aldık iki tane pozisyon verdik ama bizim de direkten dönenler ve girdiğimiz birçok pozisyon var."