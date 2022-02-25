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Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:21 Son Güncelleme: 25.2.2022 13:21

Altay’da Poko ve Naderi forma şansı bulamıyor

DHA
Altay’da Poko ve Naderi forma şansı bulamıyor

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek Altay’da Andre Poko ve Mohammad Naderi son zamanlarda yedek kulübesinden çıkamıyor.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na gittikten sonra devre arası kamp dönemini kaçıran ön libero Poko, son 3 maça kulübede başladı.

Sezon başında bu yana ilk 11'in vazgeçilmezi olan İranlı sol bek Naderi de teknik direktör Serkan Özbalta'nın göreve gelmesiyle kesik yedi.
Teknik patron Özbalta, üst üste oynanan Göztepe (D), Çaykur Rizespor ve Beşiktaş (D) maçlarında Poko'yu sonradan oyuna dahil ederken, Naderi ise sadece Göztepe randevusunda 87'nci dakikada oyuna alındı.

Genç teknik adamın bu haftaki Gaziantep müsabakasında son Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra etkili olan Poko'yu ilk 11'e monte edebileceği ifade edildi. Naderi'nin ise yine yedek soyunması, ilk 11'de savunmanın solunda tekrar Özgür'ün görev alması bekleniyor. Altay'da stoper Murat'ın cezası sona erdi.

ALTAY KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKMAK İSTİYOR…

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Bu sene Süper Lig'e yükselen Altay, küme düşme hattında bulunuyor. Sezon başından beri bekleneni karşılayamayan İzmir ekibi, geri kalan maçlarında iyi sonuçlar alıp küme potasından çıkmak istiyor.

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Altay’da Poko ve Naderi forma şansı bulamıyor
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