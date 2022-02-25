Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov 'dan "Savaşı Durdur" paylaşımı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 12:09 Son Güncelleme: 25.2.2022 13:15

Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov 'dan "Savaşı Durdur" paylaşımı

DHA
Antalyaspor’un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov ’dan Savaşı Durdur paylaşımı

Antalyaspor’da forma giyen Rus bek futbolcu Fedor Kudryashov, sosyal medya üzerinden “Savaşı Durdur” yazılı fotoğraf paylaşarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ve Rusya Milli Takımı'nın da oyuncusu olan 34 yaşındaki Fedor Kudryashov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekata tepki gösterdi.

İngilizce olarak 'Savaşı Durdur' anlamına gelen 'Stop The War' yazılı paylaşıma, Kudryashov'un takım arkadaşı Belçikalı kaleci Ruuf Boffin de yorum yazarak destek verdi.

Son olarak geçen kasım ayında Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Hırvatistan maçı kadrosunda yer alan Kudryashov, paylaşımına yapılacak yorumları ise sınırlandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Hadise, Bircan Bali ve Arto’ya açtığı tazminat davasını kazandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov 'dan "Savaşı Durdur" paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA