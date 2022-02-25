Burak Elmas ailesine gelen tehditler yüzünden evini satmak zorunda kaldı

Galatasaray'a 38. başkan olan ve ilk sezonunu yaşayan Başkan Burak Elmas, bir yandan çok kötü giden takımını ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da işi ailesine tehdide kadar götüren fanatiklerle uğraşmak zorunda kalıyor.
Bir röportajında fanatiklerin, evinin adresini bile verdiğini söyleyen Burak Elmas'ın, bu yüzden mi bilmiyorum ama evini değiştirdiğini öğrendim.
Elmas, Beykoz Konakları'ndaki villasını 3 milyon dolara satmış. Villayı, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın almış.
Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem.
Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem.