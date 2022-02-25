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Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:44 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:48

Manchester United’dan büyük destek… Dev sözleşme feshedildi!

Manchester United’dan büyük destek… Dev sözleşme feshedildi!

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra bir büyük boykot da United’dan geldi. Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot ile olan dev sponsorluk sözleşmesi feshedildi.

Rusya'ya tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Birçok takımla sponsorluk sözleşmeleri olan Rus şirketleri zarar görmeye başladı. Dün, Schalke'nin Gazprom'la olan sözleşmesinin askıya alınmasının ardın bugün bir haber de Manchester United'dan geldi.

40 MİLYON STERLİN SPONSORLUK ÜCRETİ ÖDÜYORLARDI

2013 yılından beri İngiliz devinin sponsorluğunu yapan Aeroflot, 40 milyon Sterlin sponsorluk ücreti ödüyordu. Anlaşmaları resmi 2023 senesinde bitecek olmasına rağmen Manchester United yönetimi sözleşmeyi bugün feshetti.

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Manchester United’dan büyük destek… Dev sözleşme feshedildi!
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