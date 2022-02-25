Manchester United’dan büyük destek… Dev sözleşme feshedildi!

Rusya'ya tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Birçok takımla sponsorluk sözleşmeleri olan Rus şirketleri zarar görmeye başladı. Dün, Schalke'nin Gazprom'la olan sözleşmesinin askıya alınmasının ardın bugün bir haber de Manchester United'dan geldi.

40 MİLYON STERLİN SPONSORLUK ÜCRETİ ÖDÜYORLARDI

2013 yılından beri İngiliz devinin sponsorluğunu yapan Aeroflot, 40 milyon Sterlin sponsorluk ücreti ödüyordu. Anlaşmaları resmi 2023 senesinde bitecek olmasına rağmen Manchester United yönetimi sözleşmeyi bugün feshetti.