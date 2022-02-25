Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Sancak, Adana Demirspor - Antalyaspor maçını çadırda izledi!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 23:03 Son Güncelleme: 25.2.2022 23:06

Murat Sancak, Adana Demirspor - Antalyaspor maçını çadırda izledi!

AA
Murat Sancak, Adana Demirspor - Antalyaspor maçını çadırda izledi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadırda maçı izledi.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Murat Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izledi.

PFDK, Sancak'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetmişti.

Karşılaşmadan kazanan çıkmazken Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor iel 0-0 berabere kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Son dakika: Kritik NATO Zirvesi sona erdi! "Putin'in saldırı kararı korkunç bir stratejik hata"
Son dakika | Vladimir Putin'den Zelenski'nin çağrısına yanıt: 'Rusya üst düzey müzakereye hazır
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Sancak, Adana Demirspor - Antalyaspor maçını çadırda izledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA