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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:51 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:17

Şenol Güneş’in talipleri artıyor! Birleşik Arap Emirliklerinden 3 teklif…

Şenol Güneş’in talipleri artıyor! Birleşik Arap Emirliklerinden 3 teklif…

Son zamanlarda ismi Beşiktaş’la anılan deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş’e Birleşik Arap Emirliklerinden 3 teklif daha geldi.

NTV Spor'un haberine göre son olarak A Milli Takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, üst üste gelen olumsuz sonuçlardan sonra takımdan ayrılmıştı. Bir süredir boşta olan Güneş'in adı gelecek sezon Beşiktaş il anılırken, BAE'nin radarına girdi.

GÜNEŞ, KARAVELİ GERGİNLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde Önder Karaveli'nin yerine takımın başına geçeceği iddialarına yanıt veren Şenol Güneş, Karaveli için 'altyapı antrenörü' ifadesini kullanmıştı. Karaveli bu ifadeye karşılık, altyapı antrenörü olmaktan gurur duyduğunu ve altyapıda çalışan yetenekli çalıştırıcılara daha çok şans verilmesi gerektiğini belirtmişti.

ÖNDER KARAVELİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZDÜR
Ahmet Nur Çebi, yaptığı basın açıklamasında "Önder Karaveli bundan böyle teknik direktörümüzdür.Önder Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız bundan sonra Beşiktaşımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Şenol Güneş’in talipleri artıyor! Birleşik Arap Emirliklerinden 3 teklif…
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