Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’da 4 eksik! Zorlu Beşiktaş maçında bu isimler yok…
Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:51 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:52

Sivasspor’da 4 eksik! Zorlu Beşiktaş maçında bu isimler yok…

İHA
Sivasspor’da 4 eksik! Zorlu Beşiktaş maçında bu isimler yok…

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası zorlu bir maça sahne olacak. 3 puanı alıp orta sıralardan üst sıralara yükselmek isteyen Sivasspor’da zorlu maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ DEPLASMAN KARNESİ

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’da 4 eksik! Zorlu Beşiktaş maçında bu isimler yok…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA