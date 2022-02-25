Sivasspor’da 4 eksik! Zorlu Beşiktaş maçında bu isimler yok…

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ DEPLASMAN KARNESİ

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.