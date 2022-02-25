Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky’den maç sonu açıklaması! "Çok iyi oyun çıkardık"

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trpisovsky, "Her 2 maçta da tempomuzu ve stilimizi benimsetmek istedik. Güçlü bir oyun sergiledik. İki maçta da presli oynadık. Fenerbahçe için olumsuz ortam oluşturduk. Hücum oyuncularının konforunu bozmaya çalıştık. Çok iyi oyun çıkardık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de iyi mücadele ettiğini vurgulayan Jindrich Trpisovsky, "Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Maç esnasında reaksiyon göstererek diziliş değiştirdiler. Biz buna uyum sağladık ve maksimum performans sergileyerek oyun planlarını bozduk." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Çek teknik adam, adının Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili bir soruyu, "Bu soruyu menajerime sormanız gerek. Burada uzun süreli kontratım var. Gayet memnunum. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bir şey olacağını zannetmiyorum." şeklinde yanıtladı.