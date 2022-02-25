Slavia Prag’dan Ukraynalı oyuncusuna büyük jest! Fenerbahçe maçında ilk defa…

Dünkü play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'la karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçta da aynı skoru alarak kupadan elendi. Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha kaydetti.
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi kupanın dışına iterek bir üst tura yükselen Slavia Prag, Ukrayna'nın Rusya işgali altında olduğu için destek vermek amacıyla Ukraynalı futbolcusu Kacharaba'yı sahaya kaptan olarak sürdü.
Bir diğer Slavia Prag forması giyen Ukraynalı futbolcu yedek kulübesinde görev beklerken, Kacharaba maç sonunda Ukrayna bayrağıyla taraftarları selamladı.