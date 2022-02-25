Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Slavia Prag’dan Ukraynalı oyuncusuna büyük jest! Fenerbahçe maçında ilk defa…
Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:24 Son Güncelleme: 25.2.2022 10:31

Slavia Prag’dan Ukraynalı oyuncusuna büyük jest! Fenerbahçe maçında ilk defa…

Slavia Prag’dan Ukraynalı oyuncusuna büyük jest! Fenerbahçe maçında ilk defa…

Slavia Prag, Ukraynalı savunma oyuncusu Taras Kacharaba’ya kaptanlık pazubandı vererek büyük bir jest yaptı. 27 yaşındaki futbolcu maç sonrası sırtına geçirdiği Ukrayna bayrağıyla taraftarını selamladı.

Dünkü play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'la karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçta da aynı skoru alarak kupadan elendi. Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha kaydetti.

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi kupanın dışına iterek bir üst tura yükselen Slavia Prag, Ukrayna'nın Rusya işgali altında olduğu için destek vermek amacıyla Ukraynalı futbolcusu Kacharaba'yı sahaya kaptan olarak sürdü.

Bir diğer Slavia Prag forması giyen Ukraynalı futbolcu yedek kulübesinde görev beklerken, Kacharaba maç sonunda Ukrayna bayrağıyla taraftarları selamladı.

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Slavia Prag’dan Ukraynalı oyuncusuna büyük jest! Fenerbahçe maçında ilk defa…
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