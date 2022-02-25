Son dakika: Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni statüde grubunu lider bitiren takımlar direkt olarak son 16 turuna kalırken, grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ise son 16 play-off turuna kaldı.

İŞTE SON 16 TURUNDAKİ TAKIMLAR



SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

West Ham United

Bayer Leverkusen

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt



SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Barcelona

Rangers

Real Betis

Braga