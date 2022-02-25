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Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:13

Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor!

Son dakika: Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'ndan yenilgisiz olarak lider çıkmayı başarmıştı. UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni statüde grubunu lider bitiren takımlar direkt olarak son 16 turuna kalırken, grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ise son 16 play-off turuna kaldı.

İŞTE SON 16 TURUNDAKİ TAKIMLAR

SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray
Lyon
Monaco
Spartak Moskova
West Ham United
Bayer Leverkusen
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Atalanta
Porto
Sevilla
Leipzig
Barcelona
Rangers
Real Betis
Braga

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Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor!
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