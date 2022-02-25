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Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:43

Son dakikia: Domenec Torrent'ten Barcelona sözleri!

Son dakikia: Domenec Torrent’ten Barcelona sözleri!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devi Barcelona ile eşleşti. Eşleşmenin ardından teknik direktör Domenec Torrent ilk açıklamalarını yaptı. İşte o sözler ve eşleşmeler...

UEFA Avrupa son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devi Barcelona ile eşleşerek en zor kurayı çekmiş oldu. Eşleşmenin ardından İspanyol teknik adam Domenec Torrent, ilk açıklamalarını yaptı.

"BİZİM ÖZEL BİR MAÇ"

Domenec Torrent: Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.

"SEÇENEKLER ARASINDA EN KÖTÜSÜYDÜ"

Domenec Torrent: "Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü. Barcelona, dünyanın şu anda en formda takımlarından biri."

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Son dakikia: Domenec Torrent'ten Barcelona sözleri!
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