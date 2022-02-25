Teklifler alındı, son sözler söylendi! Yayın ihalesi karmaşası…

Türk futbolunda yayın ihalesi için son düzlüğe girildi. 14 Şubat'ta yapılan ilk ihaledeki teklifleri yetersiz bulan Futbol Federasyonu, rakamların yükseltilmesini istemişti. Dün taraflar tekrar bir araya geldi. Toplantıya teklif veren kuruluşların temsilcileri de katıldı ve bu ihaleye neden katıldıklarına dair fikir ve projelerini anlattılar.

Riva'daki zirveye TFF Yönetimi ve Kulüpler Birliği yönetimi katıldı. İhaleye giren firmaların yaptıkları sunum sonrası kulüpler olumlu olumsuz düşüncelerini TFF'ye bildirdi. En yüksek teklifin yıllık 2.2 milyar TL olduğu öğrenildi. Kulüplerin beklentisinin ise 3 milyar 750 milyon olduğu bildirildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu nihai kararını 28 Şubat'ta açıklayacak.