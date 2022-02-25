Trabzonspor’da matematik hesapları!

Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor'u yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Dorukhan takımla çalışmalara başlarken, izolasyon sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil takıma dahil oldu.

AVCI'NIN ENDİŞESİ REHAVET

Bu arada Abdullah Avcı, talebelerinin rehavet içerisine girmesini engellemeye çalışırken, bordo-mavili futbolseveler şampiyonluğun matematiksel olarak garantileneceği haftanın hesaplarını yapmaya ve organizasyon planlamaya başladı.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Bruno Peres, Djaniny Semedo, Uğurcan Çakır, Siopis ve Bakasetas, bugünkü Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Abdullah Avcı, 5 oyuncuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MAÇ ÖNCESİ ŞEHİRDE KARNAVAL!

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik yapacak. Saat 15.00'te Ortahisar Belediye binası önünde konser programı, 18.00'de stadyum önünde de DJ performansı ve yarışma etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca maça gelmek isteyenler için ücretsiz seferler düzenlenecek.

BAKASETAS İSTİM ÜZERİNDE

Ligdeki son golünü 23 Ocak'ta Trabzonspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada atan Anastasios Bakasetas, 3 haftalık suskunluğuna Kayserispor maçında son vermek istiyor. Yunan yıldız, İç Anadolu ekibine karşı bordo-mavili formayla oynadığı iki müsabakada da ağları sarsmayı başarmıştı.

DORUKHAN SAKATLANDI

Trabzonspor'un dün yaptığı antrenmanda Dorukhan Toköz kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. 25 yaşındaki oyuncunun bugünkü Kayserispor maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.