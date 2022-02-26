Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor





LEWANDOWSKI: HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız" yorumunu yaptı.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.