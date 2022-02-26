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Giriş Tarihi: 26.2.2022 13:16 Son Güncelleme: 26.2.2022 13:38

Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor

AA
Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Cezary Kulesza, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz, harekete geçme zamanı. Rus devletinin Ukrayna'ya artarak devam eden müdahaleleri yüzünden Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmak istemiyor. Alınması gereken doğru karar bu. FIFA'ya bunun ortak kararımız olduğunu bildirmek için İsveç ve Çekya futbol federasyonlarıyla iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.



LEWANDOWSKI: HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ
Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız" yorumunu yaptı.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

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Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor
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