77 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluşacak

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasına Yukatel Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşen Trabzonspor, Antony Nwakaeme'nin penaltı golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Heyecan dolu karşılaşmayı tribünlerde izleyen taraftarlardan Halit Aygün, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sevinç gözyaşı döktü. Taraftarın ağladığı anların görüntüsü tribündeki bir başka taraftar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Galibiyet sevinciyle duygulanan Aygün'ün görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
NWAKAEME İLE ANTALYASPOR MAÇINDA BULUŞACAK
Trabzonsporlu Antony Nwakaeme de, yaşlı taraftarın videosunu sosyal medya hesabında, "Lütfen onu içerideki bir sonraki maça davet edin. Ona sarılıp formamı hediye edeceğim" mesajıyla paylaştı. Trabzonspor sevdalısı Aygün, kulüp tarafından 1 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçına davet edildi.
'İLK YARIDA KAHROLDUM'
Araklı ilçesinde kafeterya işleten Halit Aygün, Trabzonspor'un Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısının beklemediği şekilde bittiğini ve üzüldüğünü söyledi. Aygün, "Gerçekten kahroldum. İnsanlar ne kadar üzülebilecekse o kadar üzüldüm. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 2-0 mağlup olması benim gibi bütün herkesi kahretti. Abdullah hoca ve futbolculardan Allah razı olsun. Bizi gözyaşlarına boğdular. Tüm seyirci ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi.
Maça 2 arkadaşıyla beraber gittiğini söyleyen Aygün, "Maçtan sonra buluşup buraya geri dönecektik. Hatta ilk devre bitince beni 'haydi gidelim' diye aradılar. Belki sonuç değişir diye beklemek istedim. İnsanlar ümitle yaşar. Bekledim ve karşılığını aldım" diye konuştu.
'GÖZYAŞLARIMA BOĞULARAK O HEYECANI YAŞADIM'
Nwakaeme'nin galibiyet golü ve maçın bitişiyle gözyaşlarına boğulan Aygün, "Nasıl ağladığımı hatırlamıyorum. Orada gözyaşlarıma boğularak o heyecanı yaşadım. Yanımda birçok genç vardı. Hepsinin elinde telefon vardı. Maçta beni kimin çektiğinin farkında değildim. İnsan bir sevinçten bir de hüzünden ağlar. Ben sevinçten ağladım. Allah bana bugünleri gösterdiği için çok sevinçliyim. Hala da seviniyorum" ifadelerini kullandı.
'ŞAMPİYONLUĞU İPLE ÇEKİYORUM'
Trabzonsporlu futbolculara 'hepsinin gözlerinden öpüyorum' sözleriyle teşekkür eden Aygün, "Şampiyonluğunun zevkini geçmişte tatmıştım, Allah izin verirse yine tadacağım. O tarihte şimdiki gibi imkanlar yoktu. Çok kısıtlı şartlarla buradan Trabzon'a gidip 3 gün kutlamalara katıldım. Arkadaşlarımla beraber Atatürk heykelinin önünde yatmıştık. Şimdi hepsi rahmetli oldu. Şampiyonluğu iple çekiyorum. Trabzonspor için her yere giderim. İmkânım oldukça gitmeye devam edeceğim" dedi.
TRABZONSPOR REKOR PEŞİNDE
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek puanını 66'ya çıkartan bordo-mavililer 67 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 27. haftayı yaşıyor. Karadeniz ekibi önünde oynayacağı 3 maçtan 9 puan çıkarması halinde puanını 75 yapacak ve 30. haftalar itibarıyla tarihi rekor kıracak. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, tarihi rekorlara da imza atıyor. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, söz konusu sezonun 27. haftasında topladığı 67 puan ile en iyi derecesini elde etti. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Trabzonspor, rekor yılıyla arasındaki puan farkı 1 olurken, yeni rekorlar kırma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek puanını 66'ya yükselten bordo-mavililer önünde oynayacağı 3 maçtan da galibiyetle ayrılması halinde 30. hafta sonunda 75 puana ulaşarak tarihi puan rekoru kırmış olacak.
AVCI İLE 59 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından başarılı performans sergiledi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 59 lig maçında 38 galibiyet, 17 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi. Bordo-mavililer , Abdullah Avcı ile 2,30 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
19 HAFTADIR LİDER
Sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor, ligde 19 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak liderliğini sürdürmeyi başardı. Ligde 19 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 11 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın yanı sıra tarihi rekorlara da imza atmayı planlıyor.