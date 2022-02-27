77 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Aygün, Nwakaeme ile buluşacak

'İLK YARIDA KAHROLDUM'

Araklı ilçesinde kafeterya işleten Halit Aygün, Trabzonspor'un Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısının beklemediği şekilde bittiğini ve üzüldüğünü söyledi. Aygün, "Gerçekten kahroldum. İnsanlar ne kadar üzülebilecekse o kadar üzüldüm. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 2-0 mağlup olması benim gibi bütün herkesi kahretti. Abdullah hoca ve futbolculardan Allah razı olsun. Bizi gözyaşlarına boğdular. Tüm seyirci ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi.

Maça 2 arkadaşıyla beraber gittiğini söyleyen Aygün, "Maçtan sonra buluşup buraya geri dönecektik. Hatta ilk devre bitince beni 'haydi gidelim' diye aradılar. Belki sonuç değişir diye beklemek istedim. İnsanlar ümitle yaşar. Bekledim ve karşılığını aldım" diye konuştu.