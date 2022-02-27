Abdullah Avcı dokunuşu!

Yukatel Kayserispor karşısında müthiş geri dönüşüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan ve şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dokunuşlarıyla farkını gösteriyor. Önceki gün basın toplantısında, "Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var" diyen tecrübeli çalıştırıcının liderliğindeki Karadeniz ekibi, bu sezon geriye düştüğü maçlarda elde ettiği puanlarla adından söz ettiriyor. Bu alanda ligin en iyi takımı unvanına sahip olan Fırtına, 5 müsabakadan 1'er puanla ayrılırken, 5 maçı da kazanarak hanesine 20 tam puan yazdırmayı başardı.

KULÜBEDEN 4 GOL-2 ASİSTLİK KATKI

Üst üste 18 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordomavililerde Avcı'nın kulübeden müdahaleleri de çok önemli bir etken oldu. 58 yaşındaki çalıştırıcının, bu sezon sonradan oyuna aldığı isimler 6 kez (4 gol-2 asist) skora etki ederken, direkt 10 puanın kazanılmasında başrolü oynadı.

GALİBİYETİN ŞİFRESİ: PANİK YOK

Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Muhteşem geri dönüşün altında ise Abdullah Avcı'nın devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma büyük rol oynadı. Deneyimli çalıştırıcının, "İlk yarıdaki oyun bize yakışmadı. Ama pes etmek yok. Biz çok güçlü bir tak-ı mız, sahada sakin kalmalıyız. Sabırlı olun ve basit oynayın. Paniğe gerek yok. Tribündeki 40 bin taraftarı üzmemeliyiz" sözlerini kullandığı öğrenildi. Oyuncuların da kenetlenerek, "Bu maçı alalım" deyip birbirlerine söz verdiği öğrenildi.

YÜZLER GÜLÜYOR

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda salı günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Zirvenin keyfini süren bordo-mavililerin idmanından renkli kareler objektiflere yansıdı. Öte yandan Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Hami Mandıralı, antrenmanı ziyaret etti.

KAPTAN UĞURCAN BENİ ARADI

Trabzonspor'un son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandığı Kayserispor maçında tribünde gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün gecenin en çok konuşulan ismiydi. Futbolcuları da duygulandıran Aygün yaşadıklarını anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Aygün, "Kaptanımız Uğurcan görüntüleri izleyince beni aradı. Futbolcuların hepsinin gözünden öpüyorum. Trabzonspor sevgilim. Şampiyonluğu istiyorum. İkinci yarıda 'Gol atar mıyız' diye düşünüyordum. Maçtan çıkacaktım. Penaltıdan sonra kendimi tutamadım" dedi.