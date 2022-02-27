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Giriş Tarihi: 27.2.2022 16:00 Son Güncelleme: 27.2.2022 16:01

Alanyaspor'un konuğu Konyaspor! -CANLI-

Alanyaspor’un konuğu Konyaspor! -CANLI-

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Alanyaspor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Alanyaspor 40 puanla 7. sırada, Konyaspor ise 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de zorlu maçta Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da ligde 3 maçtır kazanamıyor. Konyaspor son 3 maçta yaşadığın puan kayıpları sebebiyle zirveden uzaklaştı ve bu maçı kazanarak Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Diğer yandan 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise bu maçı kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

CANLI SKOR: Alanyaspor 0-0 Konyaspor (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Amilton, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan

Konyaspor'u Süper Lig'de ağırladığı ilk üç maçı 2+ gol yiyerek kaybeden Alanyaspor (toplam 9 gol), son iki karşılaşmada kalesinde sadece bir gol gördü ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçında bir kez kazanan Konyaspor (3M 1B), bu dönemdeki galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0).

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın birini kaybeden Alanyaspor (3G 4B), bu mağlubiyeti gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-4 vs Trabzonspor).

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Alanyaspor'un konuğu Konyaspor! -CANLI-
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