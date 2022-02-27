Altay’ın konuğu Gaziantep FK | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Altay sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 3 haftadır kazanamayan Gaziantep'te de 2 haftadır gülemeyen Altay'da da tek hedef galibiyet... Maç öncesi Altay 22 puanla 19, Gaziantep FK ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor. Altay-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ALTAY - GAZİANTEP FK
ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ
Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Thaciano, Pinares, Poko, Kappel, Rodriguez, Deniz
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo
GAZİANTEP'TE 5 EKSİK VAR
Süper Lig'in 27. haftasında bugün Altay'a konuk olan Gaziantep FK'de antrenmandan sakatlanan Muhammet Demir'in maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammet Demir'in Altay maçı hazırlıkları kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Oyuncumuza ilk müdahale sağlık ekibimizce yapılmış olup, detaylı tetkiklerinin Gaziantep'te yapılmasına karar verilmiştir. Oyuncumuz Altay maçı kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılmıştır" denildi.
Ayrıca, sakatlıkları devam eden Kitsiou, Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl'in de Altay karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.