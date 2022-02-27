Altay’ın konuğu Gaziantep FK | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Altay sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 3 haftadır kazanamayan Gaziantep'te de 2 haftadır gülemeyen Altay'da da tek hedef galibiyet... Maç öncesi Altay 22 puanla 19, Gaziantep FK ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor. Altay-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ALTAY - GAZİANTEP FK

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ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Thaciano, Pinares, Poko, Kappel, Rodriguez, Deniz

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo