Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Önder Karaveli ile yenilgiyi unuttu
Giriş Tarihi: 27.2.2022 12:25

Beşiktaş, Önder Karaveli ile yenilgiyi unuttu

AA
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yenilgiyi unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yenilgiyi unuttu.

Siyah-beyazlı takım, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde son 8 maçta yenilgi yaşamadı, söz konusu dönemde dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 8 maçta Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'a da 3-2 üstünlük sağladı. Beşiktaş aynı dönemde Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) maçlarını berabere tamamladı.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ
Siyah-beyazlı takım, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini de Önder Karaveli yönetiminde yakaladı. Kasımpaşa maçının ardından istifa eden eski teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk 6 karşılaşmasında rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, sonraki 9 müsabakada ise 2 galibiyet, bir beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez yenildi.

DEPLASMANDA SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde deplasmanda da son 5 maçta mağlup olmadı. Bu sezon tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini gösteren siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın dönemindeki ilk iki dış saha maçında birer galibiyet ve beraberlikten sonra üst üste 4 kez mağlup oldu. Yalçın yönetiminde çıktığı son lig maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Karaveli ile ilk iki dış saha mücadelesinde birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli yönetiminde son 5 dış saha maçında ise rakiplerine mağlup olmadı ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan çıkardı.

EVİNDE DE PERFORMANSINI ARTIRDI
Beşiktaş, Karaveli yönetiminde iç saha performansını da düzeltmeye başladı. Sergen Yalçın döneminde evinde üst üste Trabzonspor'a 2-1 ve GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sahasındaki son 5 maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1, Gaziantep FK ve Altay'ı 1-0'lık skorlarla yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında 4. gün: Rusya'nın müzakere açıklamasına Zelenski'den İstanbul yanıtı
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Putin bunları çiğ çiğ yer
Son dakika: AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
Mine Mutlu'nun hayatı diziye konu olmuştu... Mine Mutlu'nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
Başdöndürücü
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yenilgiyi unuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA