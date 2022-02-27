Çaykur Rizespor’dan Galatasaray'a gönderme! "Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba..."

Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün tartışmalı kararları nedeniyle "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.

2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.