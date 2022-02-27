Domenec Torrent'ten galibiyet yorumu! "Kendimi gerçekten Galatasaraylı hissettim"

"Biz 1,5 aydır buradayız, sezon öncesi süreç geçirdik gibi. Oyuncularla birbirimize alıştık. Takım, Göztepe maçının ikinci yarısı ile bugünkü maçta kanatları kullanma ve hızlı oynama gibi istediğimiz şeyleri yaptı ve iyi oynadı. Birçok açıdan çok karışık ve zor bir maç oldu. Çünkü rakip inanılmaz iki gol buldu. Biz birçok pozisyon yakaladık ama onlar ilk pozisyonlarında gol attı. Penaltı kaçırdığımız halde takım bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında onlara sadece sakinlik kazandırmaya çalıştık çünkü bence takım iyi oynuyordu. Sonuç olarak maçı daha farklı bitirebilirdik. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Onları memnun edebildiğimizi düşünüyorum."

Galatasaray'da sezon ortasında göreve geldiğini hatırlatan Torrent, "İlk önce zamana ihtiyacım vardı. O zamanla birlikte sonuç da almak lazım. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.