Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor! 34 dakikada 3 gol

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Maçta Hatayspor'un 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Maç öncesinde Hatayspor ligde topladığı 39 puanla 8, Yeni Malatyaspor ise 17. puanla 20. ve son sırada yer alıyordu.
HATAYSPOR 3 - 0 YENİ MALATYASPOR (İkinci yarı oynanıyor)
21' Ayoub El Kaabi
25' Yassine Benzia
34' Ayoub El Kaabi
HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Sadık, El Kaabi, Diouf
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Barış, Azubuike, Hafez, Buğra, Campi, Mehdi, Ndong, Mustafa, Dicko.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
6. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında, Sadık Baş'ın ceza sahasına yaptığı ortada El Kaabi şutunu çekti. Savunma topu uzaklaştırdı.
14. dakikada Hatayspor'un atağında, ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Benzia'nın önünde kaldı. Benzia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
17. dakikada Buğra Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ortasında kale önünde topu göğsüyle indiren El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Benzia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
34. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Yeni Malatyaspor savunmasının geri pasında topu kapan Sadık Baş'ın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.