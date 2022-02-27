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Giriş Tarihi: 27.2.2022 22:16 Son Güncelleme: 27.2.2022 22:32

Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya ağır yaptırımlar! Maçlar oynanmayacak...

Son dakika: FIFA’dan Rusya’ya ağır yaptırımlar! Maçlar oynanmayacak...

Son dakika haberi... Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya FIFA'dan yaptırımlar geldi. FIFA, Rusya topraklarında maç oynanmayacağını açıkladı. İşte alınan diğer flaş kararlar...

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya FIFA'dan yaptırımlar geldi. FIFA, Rusya topraklarında maç oynanmayacağını açıkladı. İşte FIFA'nın Rusya için aldığı diğer flaş kararlar...

-Rusya topraklarında maç oynanmayacak.

-Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

-Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.

-Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.

-Rusya, Dünya Kupası'ndan men edilebilir.

FIFA: "Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not aldık. Onlarla diyalog halindeyiz. FIFA uygun ve kabul edilebilir bir çözüm için yakın temasta kalmaya devam edecektir."

Çekya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmak istemediğini duyurdu.

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Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya ağır yaptırımlar! Maçlar oynanmayacak...
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