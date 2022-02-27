Son dakika: FIFA’dan Rusya’ya ağır yaptırımlar! Maçlar oynanmayacak...

-Rusya topraklarında maç oynanmayacak.
-Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.
-Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.
-Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.
-Rusya, Dünya Kupası'ndan men edilebilir.
FIFA: "Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not aldık. Onlarla diyalog halindeyiz. FIFA uygun ve kabul edilebilir bir çözüm için yakın temasta kalmaya devam edecektir."
Çekya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmak istemediğini duyurdu.