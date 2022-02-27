Son dakika: Kadınlar Ligi’nde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanıyor! İkinci gol sesi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda saat 12:00'de başlayan karşılaşma FB TV ve BJK TV Youtube kanallarından canlı yayınlanıyor. Dev maç öncesi 10'da 10 yapan Beşiktaş ligin lideri konumunda... 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE 2 - 0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı oynanıyor)
10' Zenatha Coleman
40' Kennya Cordner (pen)
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN 11'LERİ
Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, Cansu, Fatma, Setenay, Zenatha, Yenney, Shameeka, Kennya
Beşiktaş: Fatma, Didem, Giovanna, Çiğdem, Seda Nur, Zeynep, Gizem, Mariana, Yağmur, Berna, Elif