Trabzonspor’da Nwakaeme’nin sözleşmesi yenileniyor

Trabzonspor'da şampiyonluk mücadelesi doludizgin devam ederken taraftarın sevgilisi Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatma görüşmeleri de sürüyor. Bu sezon ligde 9 gol-9 asiste ulaşan Nijeryalı oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerde birçok maddede prensip anlaşmasına varılmıştı. Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme ile yapılan sözleşme uzatma müzakerelerinde önemli bir sorunun bulunmadığını dile getirirken oyuncu cephesi de Trabzon'da kalmak istediklerini ve bu konunun resmiyete dökülmesini beklediklerini ifade ediyor. Bordomavili taraftarlar ise mutlu son haberi bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, mevcut kontratında yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.



ANTALYA ÖNCESI SON HAZIRLIK

Kayseri galibiyeti sonrasında önceki gün idman yapan bordo-mavililer dünü ise dinlenerek geçirdi. Karadeniz ekibi bugün yapacağı antrenmanla birlikte yarın Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hazırlıklarına nokta koyacak.



REKOR PEŞINDE

LIGDE 66 puana ulaşan bordo- mavililer 1995-96 sezonunda 27. haftayı 67 puan ile geçmişti. Abdullah Avcı ve talebeleri önümüzdeki 3 haftayı 9 puanla kapatırsa 30. haftalar baz alındığında tarihinin en iyi puanına ulaşacak. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada bitirmişti.



1 POZİTİF

Trabzonspor, bir oyuncusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



HALIT AYGÜN'Ü MAÇA DAVET ETTİ

KAYSERI maçındaki son dakika golünün ardından tribünlerde ağlayan bir taraftar dikkat çekmişti. 77 yaşındaki Halit Aygün, taraftarın sevgilisi haline gelirken Nwakaeme onu ilk iç saha maçına davet etti. Nijeryalı yıldızın davetlisi olan Halit Aygün, oyuncuyla da tanışma fırsatı yakalayacak.