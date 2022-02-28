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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:08 Son Güncelleme: 28.2.2022 11:29

Beşiktaş, Ukraynalı Artem Dovbyk’a göz koydu! Golcüyü istiyor…

Beşiktaş, Ukraynalı Artem Dovbyk’a göz koydu! Golcüyü istiyor…

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezonun başından beri inişli çıkışlı siyah beyazlılar gelecek sezon için Dinipro’nun Ukraynalı yıldız forvetini transfer etmek için çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene dikiş tutturamadı. En yakın rakibinin 1 puan önünde 5. sırada bulunan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Ukrayna basınında gündeme düşen flaş habere göre; Rusya – Ukrayna savaşından dolayı başka bir Avrupa ülkesinde kariyerine devam etmek isteyen Dinipro'nun yıldız golcüsü Artem Dovbyk'a Beşiktaş talip oldu.

131 maçta 48 gol, 9 asist

Ukrayna Ligi takımı Dinipro ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eren 24 yaşındaki forvet kariyerinde 131 maçta oynadı ve 48 gol, 9 asist yaptı.

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Beşiktaş, Ukraynalı Artem Dovbyk’a göz koydu! Golcüyü istiyor…
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