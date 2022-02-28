Beşiktaş, Ukraynalı Artem Dovbyk’a göz koydu! Golcüyü istiyor…

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene dikiş tutturamadı. En yakın rakibinin 1 puan önünde 5. sırada bulunan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Ukrayna basınında gündeme düşen flaş habere göre; Rusya – Ukrayna savaşından dolayı başka bir Avrupa ülkesinde kariyerine devam etmek isteyen Dinipro'nun yıldız golcüsü Artem Dovbyk'a Beşiktaş talip oldu.

131 maçta 48 gol, 9 asist

Ukrayna Ligi takımı Dinipro ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eren 24 yaşındaki forvet kariyerinde 131 maçta oynadı ve 48 gol, 9 asist yaptı.