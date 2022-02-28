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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:46 Son Güncelleme: 28.2.2022 23:14

İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi...

İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu’nun dönüş tarihi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihini açıkladı.

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihini açıkladı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Kazanmaya gelmiştik. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırabilmek için oyuncularımızla birlikte, kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. Üst üste 3. maçımızı kazandık. İlk devre, 2 ve 3. golleri bulabilirdik. Sonrasında Kasımpaşa dengeyi buldu."

"Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum."

"Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil."

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İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi...
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