İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu’nun dönüş tarihi...

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihini açıkladı.
İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:
"Kazanmaya gelmiştik. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırabilmek için oyuncularımızla birlikte, kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. Üst üste 3. maçımızı kazandık. İlk devre, 2 ve 3. golleri bulabilirdik. Sonrasında Kasımpaşa dengeyi buldu."
"Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum."
"Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil."