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Giriş Tarihi: 28.2.2022 18:46 Son Güncelleme: 28.2.2022 19:03

Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'de 3'te 3 peşinde! Kasımpaşa karşısında 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig’de 3’te 3 peşinde! Kasımpaşa karşısında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftası son mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Mamadou, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Berisha.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'de 3'te 3 peşinde! Kasımpaşa karşısında 11'ler belli oldu...
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