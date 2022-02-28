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Giriş Tarihi: 28.2.2022 18:34 Son Güncelleme: 28.2.2022 18:36

Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya şok yaptırım! Men edilecekler...

Son dakika: FIFA’dan Rusya’ya şok yaptırım! Men edilecekler...

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin ardından spor dünyasından da tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. UEFA'nın Spartak Moskova'yı turnuvalardan men etmesi üzerine FIFA'dan da Rusya milli takımıyla ilgili flaş bir yaptırım kararı geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın yankıları spor dünyasında da sürmeye devam ediyor. Gün içerisinde UEFA tarafından Rus takımı Spartak Moskova'ya karşı alınan karar büyük yankı uyandırmıştı.

UEFA, Spartak Moskova'nın turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Spartak Moskova, Bild'in haberine turnuvadan men edilecek ve RB Leipzig - Spartak Moskova eşleşmesi iptal edilecek.

Bunun üzerine Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından şok bir yaptırım kararı daha geldi.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ın haberine göre; FIFA, Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası spor müsabakalarından men edeceği bildirildi.

FIFA'nın, UEFA ile de görüşme halinde olduğu ve Rus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan da ihraç edileceği kaydedildi.

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Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya şok yaptırım! Men edilecekler...
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